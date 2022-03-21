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Українські захисники показали ефектне відео знищення російського БМП зі "Стугни"

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
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Ілюстративне фото: українські бійці знищують ворожу техніку окупантів Новина оновлена 21 березня 2022, 09:42
Ілюстративне фото: українські бійці знищують ворожу техніку окупантів

російські окупанти не вистоять проти вправності українських військових

На 26 день повномасштабної війни з росією українські захисники поділилися черговим бойовим досягненням: бійці 128-ї окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади знищили російську БМП зі "Стугни" та показали ефектне відео палаючої техніки.

Армія України знищує техніку росіян — фото дивіться у нашому Telegram

Відеопідтвердження було оприлюднене у понеділок, 21 березня, на офіційній сторінці Закарпатського легіону в соцмережі.

Згідно з наявною інформацією, військові 128-ї ОГШБр ефективно використовують не лише закордонне, але й вітчизняне озброєння. Саме з українського протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" напередодні було повністю знищено російську бойову машину піхоти з росії.

Бійці 128-ї бригади знищили російську БМП зі "Стугни"

Варто відзначити, що ПТРК "Стугна-П" із лазерною системою наведення був розроблений у київському конструкторському бюро "Луч". Комплекс має ракети калібром у 130 міліметрів та максимальну дальність вогню аж до 5 кілометрів.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як українським захисникам вдалося розбомбити цілу колону російських нацистів під Прилукам. Крім того, напередодні бійці спецпідрозділу України спільно з представниками Грузинського легіону знищили колону російської бойової техніки

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Техніка
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