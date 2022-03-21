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Чи це не катастрофа? У Зеленського озвучили нову кількість переселенців в Україні

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Наталія Чебан Наталія Чебан
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Мільйони біженців виїхали з України з початку війни Новина оновлена 21 березня 2022, 10:41
Мільйони біженців виїхали з України з початку війни

Українці вимушені покидати свої міста через війну з росією

Більше 3 мільйонів жителів України були змушені залишити свої домівки та шукати тимчасовий прихисток на теренах країн Європейського союзу через повномасштабне вторгнення російських вбивць на територію української держави. Що стосується цифр, які відображають повну кількість вимушених внутрішніх переселенців, то вони дійсно вражають — з 24 лютого місце проживання довелося змінити близько 11-12 мільйонам людей.

Про це у понеділок, 21 березня, на своїй сторінці в соцмережі написав радник Офісу президента Михайло Подоляк.

"Понад 3 млн українців змушені виїхати до європейських країн. Усього вимушених внутрішніх переселенців, котрі через війну покинули свої міста, свою роботу, – 11-12 млн. Просто усвідомте цю цифру. РФ руйнує життя мільйонів людей. Це ще не глобальна гуманітарна катастрофа?" — йдеться в тексті публікації чиновника.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що попри те, що величезна кількість українців вимушені були залишити державу та поїхати за кордон через повномасштабне вторгнення російської федерації, знайшлися й тисячі тих хто не зміг залишатися осторонь та повернувся на Батьківщину, аби відстояти свої землі у боротьбі з російськими окупантами.

Варто також нагадати, що згідно з підрахунками ООН, які були оприлюднені після третього тижня війни в Україні, нашу державу вимушено покинули більше 3 мільйонів жителів. Насправді ж, як зазначають в Офісі президента, ця цифра значно більша.

Теги:
#Україна #Біженці #Росія #Війна
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