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"Помер Максим, ну і х*й з ним!" Брехню росіян про втрати в Україні висміяли забавним відео

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Розбита ворожа техніка окупантів Новина оновлена 21 березня 2022, 11:32
Розбита ворожа техніка окупантів

окупанти прийшли вбивати мирних жителів України, проте зустріли на нашій землі свою смерть

Російська федерація, яка 24 лютого без офіційного оголошення війни напала на українські землі, продовжує зазнавати нищівних втрат як на економічному, так і на військовому фронті. Попри всі заяви міністерства оборони країни-агресора про те, що "спецоперація" в Україні "йде по плану", лише за 25 днів повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила вже понад 15 тисяч солдатів та офіцерів.

Чому росії не виграти війну проти України?

У мережі українці продовжують жартувати над заявами керівництва рф щодо відсутності втрат серед російських військових, оприлюднюючи все нові меми та жартівливі відео.

Втрат немає, але це не точно

У коментарях під публікацією з новим саркастичним відеозаписом "в расії патєрь нєт" користувачі мережі відзначають, що російський народ отримує те, на що заслуговує, адже замість того, аби спокійно жити на власній землі, тепер солдати рф стають добривом на родючих українських теренах, мовляв, "за що боролися, на те й напоролися".

Дехто згадує реальну кількість загиблих окупантів, наголошуючи, що ці цифри перевалили вже за 15 тисяч осіб:

Українці також нагадують, що окрім звичайних солдатів, російська армія втрачає й свій керівний склад:

Реакція користувачів соцмережі на жартівливе відео про втрати росармії в Україні
Реакція користувачів соцмережі на жартівливе відео про втрати росармії в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на 26 день повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну, Київ і надалі залишається головним пріоритетом для російсько-окупаційних військ.

Теги:
#Україна #Війна #Росіяни #Загиблі #Втрати
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