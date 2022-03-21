У Кремлі зробили нову заяву про переговори путіна та Зеленського

Припинення вогню на час переговорів росії та України не буде, заявили у Кремлі

У Кремлі знову прокоментували можливість зустрічі президента України Володимира Зеленського та президента росії володимира путіна.

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За словами прес-секретаря російського президента дмитра пєскова, найближчим часом ця зустріч не відбудеться.

"Прогрес на переговорах між росією та Україною недостатній, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн володимира путіна та Володимира Зеленського". — Заявили в Кремлі.

Крім того, пєсков заявив, що припинення вогню на час переговорів делегацій росії та України не буде.

Зазначимо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та росії. Так, пєсков визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що зараз готуються необхідні для цього документи. 19 березня Володимир Зеленський знову запропонував путіну зустріч.