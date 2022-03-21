Ворог захлинувся і вже не мріє захопити Київ: Рєзніков порадував новинами з фронту

Рєзніков озвучив головну позицію української армії

За 25 повних днів війни в Україні росія втратила вже близько 15 тисяч людей і чимало одиниць військової техніки. Українські захисники та захисниці знищують російські танкові, десантно-штурмові, інженерні та інші підрозділи, які вважалися елітними, поряд з їхніми керівниками.

Про це на своїй сторінці розповів Міністр оборони України Олексій Рєзніков.

Свіжі факти та аналітика – достовірно про війну з росією

З початку повномасштабного вторгнення наші воїни збили майже 100 літаків та 120 вертольотів, знищили майже 500 танків та півтори тисячі бойових броньованих машин росіян. У зв’язку з жорсткою відсіччю української армії влада росії почала збирати найманців по всьому світу, щоб хоч трохи просунутися територією України, серед них і білоруси.

"Позиція нашої армії дуже чітка – всі загарбники отримають жорстку відсіч, хто б і звідки б вони не були. Ми це повторювали не раз. Ворог уже не мріє захопити Київ, захлинувся на Чернігівщині та Сумщині, отримує болісні удари під Харковом, Миколаївщиною, Херсонщиною і Луганщині» — заявив Резніков.

Також міністр оборони України заявив, що у рф вже поховали набагато більше загиблих на війні в Україні солдатів, ніж вони офіційно визнавали. Рєзніков зазначає, що кремль розгублений і не знає, як пояснювати те, що відбувається своїм громадянам.

"Брехня їм уже не допомагає, а правда лякає", — заявив міністр.

Зазначимо, за даними Генштабу, українська бомбардувальна та штурмова авіація продовжує завдавати нищівних ударів по скупченнях техніки та живій силі супротивника.

Крім того, як повідомляє британська розвідка, Київ і надалі залишатиметься пріоритетом для російсько-окупаційних військ.