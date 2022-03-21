"Там убили, тут убили": СБУ перехопила одкровення кадировця про втрати в Україні

Найманець, який воює проти України, розповів, як воюють "кадировці"

Служба безпеки України оприлюднила чергову перехоплену телефонну розмову бійця "ТікТок-військ", в якій найманець з Чечні розповів, яку роль насправді виконують "кадирівці" на війні в Україні.

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Запис з'явився в мережі у понеділок, 21 березня.

За словами окупанта, головним завданням чеченців є "зачистка" та вбивство російських солдатів, які намагаються втекти з поля бою. "Кадировець" запевняє, що він виконує "не складну роботу" в лавах "загороджувального загону", стріляючи по своїх.

Це чітко чути на перехопленому СБУ аудіозаписі телефонної розмови чеченця з дружиною:

"Не турбуйся, я не в гущі подій, ми стоїмо трохи далі. Наше завдання – гнати назад (прим: в бій) цих вошивих солдатів, коли вони починають розбігатися від ударів артилерії. Тож не турбуйся, не дуже марудна робота".

Окрім цього, найманець відзначає, що російська армія насправді зазнає великих втрат на українських землях, не винятком є і її керівний склад.

"Нещодавно вбили "командира спецназу"…Так і чути, що там убили, тут вбили. Смалить їхня артилерія конкретно вдень і вночі. Проблема в тому, що у них ці снаряди не закінчуються", – розповів окупант.

Перехоплення черговоъ розмови окупантів

Раніше "Телеграф" повідомляв, як Служба безпеки України оприлюднила ще одну перехоплену телефонну розмову російського нациста, в якій він відверто розповів, що військове керівництво "дало добро" на обстріл всіх, хто попадеться на очі, навіть, якщо це маленькі діти.