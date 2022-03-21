Вбивають і ґвалтують: у Міноборони назвали кількість жертв військових злочинів росії в Україні

Внаслідок війни росії в Україні загинули вже 115 дітей

У Міноборони назвали кількість жертв військових злочинів росії на 26-й день війни в Україні.

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Про це відомство повідомило у коментарі "Телеграфу".

Усього внаслідок ворожих обстрілів з боку підрозділів збройних сил Росії загинули – понад 740 осіб, з них 115 дітей. Також понад 2680 осіб отримали поранення, з яких понад 140 – діти.

Крім того, у Міноборони розповіли про пошкодження, які зазнала інфраструктура.

"Зруйновано об’єкти цивільної інфраструктури – понад 1710 житлових будинків, 490 навчальних закладів (69 – повністю), 117 медичних закладів (12 – повністю), не менше 1000 населених пунктів повністю позбавлені світла, води та тепла. Водночас пошкоджено/знищено чотири та захоплено три цивільні судна", — повідомили у відомстві.

У Міністерстві оборони також розповіли про факти згвалтування місцевого населення російськими окупантами у Херсонській, Донецькій, Київській та Чернігівській областях.

Як повідомляв "Телеграф", раніше Генштаб озвучив свіжі втрати росії в Україні.