У Брюсселі почали розгляд зявки на членство України в ЄС: подробиці
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ЄС підтримуватиме вільний вибір України
У Брюсселі офіційно розпочали процес розгляду заявки української держави на членство в Європейському союзі. Висновки обіцяють зробити вже найближчим часом.
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Вказану інформацію у понеділок, 21 березня, під час чергового звернення заявив президент Євроради Шарль Мішель.
"Заявка на членство в Європейському союзі була офіційно подана. І рівно за тиждень на Версальському саміті відбулися перші дебати лідерів щодо цього питання. І наприкінці був дуже чіткий сигнал для України: ЄС підтримуватиме вільний і демократичний вибір України щодо визначення власної долі…Процес розпочався", — сказав глава Євроради.
Окрім того, чиновник наголосив, що під час саміту було прийнято рішення щодо негайного посилення зв'язків з Україною, згідно з рамками угоди щодо асоціації. Наразі відбувається процес приєднання електросистеми української держави до ЄС.
Також зазначається, що ситуацію в Україні планують обговорити у понеділок, 21 березня, під час чергового засідання Європейської ради.
Раніше "Телеграф" повідомляв, що Європейський парламент ухвалив заявку України на вступ до Європейського Союзу ще 1 березня.
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