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путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
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Олексій Арестович Новина оновлена 21 березня 2022, 13:41
Олексій Арестович

ЗСУ знищили три ударні армії супротивника та одну повітряну.

На 26 день повномасштабної війни противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і веде лише тактичні дії та накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших військ.

Про це 21 березня на щоденному брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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Так, російська армія вже втратила:

  • 11 батальйонів танків,
  • 34 батальйони ББМ,
  • 5 девізіонів РСЗВ,
  • 17 девізіонів ствольної артилерії,
  • майже 5 авіаполків літаків,
  • 5 авіаполків вертольотів.

"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну. Усього 4 армії з 10, які є у російської федерації", — сказав радник керівника ОП.

Також Олексій Арестович подякував співробітникам ДСНС та медикам, які рятують життя, часто ризикуючи своїм.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні в Україні – на 26-й день війни загинули близько 15 тисяч окупантів, російська армія втратила сотні одиниць техніки.

Теги:
#Росія #Олексій Арестович #ЗСУ
Олексій Арестович
Україна
путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані
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