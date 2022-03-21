путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані

ЗСУ знищили три ударні армії супротивника та одну повітряну.

На 26 день повномасштабної війни противник майже втратив змогу наступати будь-де на території України і веде лише тактичні дії та накопичення резервів, які піддаються нищівним ударам наших військ.

Про це 21 березня на щоденному брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

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Так, російська армія вже втратила:

11 батальйонів танків,

34 батальйони ББМ,

5 девізіонів РСЗВ,

17 девізіонів ствольної артилерії,

майже 5 авіаполків літаків,

5 авіаполків вертольотів.

"Це загалом становить три комплекти ударних російських армій, як оперативно-стратегічних з’єднань. Тобто ми знищили три російські ударні армії та одну повітряну. Усього 4 армії з 10, які є у російської федерації", — сказав радник керівника ОП.

Також Олексій Арестович подякував співробітникам ДСНС та медикам, які рятують життя, часто ризикуючи своїм.

Нагадаємо, за даними Генштабу, росія продовжує зазнавати втрат у загарбницькій війні в Україні – на 26-й день війни загинули близько 15 тисяч окупантів, російська армія втратила сотні одиниць техніки.