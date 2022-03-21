"Наші не поступаються": як пройшов черговий етап переговорів між Україною та росією

Переговори відбуваються непросто

У понеділок, 21 березня, відбувся черговий етап переговорів між Україною та росією. Українська делегація продовжує наполягати на своїх вимогах.

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Як повідомив журналістам член української делегації Давид Арахамія, переговори тривали півтори години. Далі весь день працюватимуть робочі групи.

"Зустріч [в онлайні] була вже. З 10.30 до 12 була офіційна делегація. Далі знову пішли робочі групи. Сьогодні працюємо весь день", — сказав він.

Додаткову інформацію про перебіг переговорів Арахамія не надав. Проте, як інформують джерела УП, переговори непрості. Наша делегація не поступається.

Також нагадаємо, що останнім часом у Кремлі все частіше почали говорити про можливість зустрічі президентів України та росії. Так, пісків визнав, що у путіна думають над зустріччю із Зеленським. Таку саму заяву зробив і глава російського МЗС сергій лавров.

В Офісі президента України також не виключають, що зустріч Зеленського та путіна може відбутися. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що зараз готуються необхідні для цього документи. 19 березня Володимир Зеленський знову запропонував путіну зустріч.

21 березня прес-секретар російського президента дмитро Пєсков заявив, що найближчим часом переговори президентів Росії та України не відбудуться. "Прогрес на переговорах між росією та Україною недостатній, щоб можна було говорити про контакти президентів двох країн володимира путіна та Володимира Зеленського", — заявили в Кремлі.