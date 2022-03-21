Під Чугуєвом ЗСУ збили винищувач російських окупантів

Українські системи ППО продовжують захищати небо від ворожої авіації

Під Чугуєвом, якого українським військовим раніше вдалося звільнити від російських окупантів, бійці Збройних Сил України збили винищувач військових росії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, він повідомив, що в Харківській області було збито двох безпілотників.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвим збили винищувач російського противника. Після загоряння на низькій висоті – той упав з боку російської федерації. Також вранці в Харківському районі на тимчасово контрольованій окупантами території мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати", — повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що українські системи ППО продовжують захищати небо від ворожої авіації.

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіацію російського ворога", — наголосив голова обласної військової адміністрації.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Генштабі розповіли, що російській армії не вдалося виконати переважну більшість своїх завдань в Україні.