Рус

Під Чугуєвом ЗСУ збили винищувач російських окупантів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1464
Російський винищувач Новина оновлена 21 березня 2022, 16:02
Російський винищувач

Українські системи ППО продовжують захищати небо від ворожої авіації

Під Чугуєвом, якого українським військовим раніше вдалося звільнити від російських окупантів, бійці Збройних Сил України збили винищувач військових росії.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Крім того, він повідомив, що в Харківській області було збито двох безпілотників.

"Сьогодні мобільні підрозділи ЗСУ під Чугуєвим збили винищувач російського противника. Після загоряння на низькій висоті – той упав з боку російської федерації. Також вранці в Харківському районі на тимчасово контрольованій окупантами території мобільна група сил спеціальних операцій ЗСУ збила два російські безпілотні апарати", — повідомив Синєгубов.

Він також зазначив, що українські системи ППО продовжують захищати небо від ворожої авіації.

"Завдяки роботі нашої протиповітряної оборони вже кілька днів над Харковом не фіксуємо авіацію російського ворога", — наголосив голова обласної військової адміністрації.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Генштабі розповіли, що російській армії не вдалося виконати переважну більшість своїх завдань в Україні.

Теги:
#Війна #Винищувач #Чугуїв
Дмитро Кухарчук оцінив ситуацію в Маріуполі
Інтерв'ю
Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Дмитро Кухарчук оцінив ситуацію в Маріуполі
Ціль рашистської орди - стерти Маріуполь з лиця земля - командир батальйону "Азов"
Дата публікації
Категорія
Російсько-українські переговори ще затягнуться
НАТО, поступки чи новий удар: куди нас приведуть переговори з росією
Дата публікації
Категорія
Олексій Арестович
путін втратив в Україні вже чотири свої армії: Арестович розкрив секретні дані
Дата публікації
Категорія
Окупанти продовжують обстрілювати мирне населення
Вбивають і ґвалтують: у Міноборони назвали кількість жертв військових злочинів росії в Україні
Дата публікації
Категорія
Україна вже 26 днів протистоїть російським загарбникам
Війна — день 26: путін готовий кинути російських дітей на війну, а в окупованих містах проходять мітинги на підтримку України