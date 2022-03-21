"Це дуже складна історія": Зеленський розкрив деталі щодо референдуму по Криму та Донбасу

Україна може почати розв'язувати питання Криму та Донбасу, але лише після завершення війни

Президент України Володимир Зеленський заявив, що перед тим, як провести референдум з питань тимчасово окупованих територій ОРДЛО та Криму, мають бути вирішені питання безпеки, а також завершення війни та виведення російських військ.

Про це він розповів в інтерв’ю "Суспільному".

"Я вважаю, що це дуже складна історія. Для всіх. І Крим і Донбас. Щоб там знайти якийсь вихід, треба спочатку зробити крок щодо гарантій безпеки та закінчення війни. При цьому домовиться, що ми вирішуємо питання тимчасово окупованих територій. Ми їх вирішимо, але лише після цього кроку", — сказав Зеленський.

За його словами, він готовий порушувати питання про окуповані території на першій же зустрічі з кривавим диктатором володимиром путіним, але висловив переконання, що рішення щодо них буде озвучено на наступних зустрічах.

Зеленський зазначив, що так само як і в питаннях про гарантії безпеки, Україна матиме справу зі змінами до Конституції.

"У будь-якому випадку, це вирішуватиметься не лише президентом. Це досить тривалий процес, який вирішуватиметься і Радою та народом України", — сказав він.

За його словами, подібні історичні зміни можуть бути прийняті лише на референдумі.

"Народ повинен дати відповідь на ті чи інші формати компромісів, а ось якими вони будуть, це вже питання нашої розмови та порозуміння між Україною та Росією", — сказав він і додав, що буде готовий піти на все, що підтримає народ нашої країни.

При цьому Зеленський додав, що українці об’єдналися і для нього розколоти суспільство буде неприйнятним.

Як повідомлялося раніше, 21 березня Україна та росія провели черговий раунд переговорів, який тривав півтори години.

"Телеграф" опитав експертів, які поділилися своїми прогнозами щодо того, на що чекати за їхнім підсумком і до чого вони приведуть у майбутньому.