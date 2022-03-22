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21 березня гуманітарними коридорами було евакуйовано понад 8 тисяч осіб – ОП

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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21 березня гуманітарними коридорами було евакуйовано понад 8 тисяч осіб – ОП Новина оновлена 22 березня 2022, 08:39

Упродовж понеділка, 21 березня, вдалося евакуювати 8057 людей, при цьому 3007 із них виїхали гуманітарними коридорами з Маріуполя до Запоріжжя.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, 26 евакуаційних автобусів прибули також до Бердянська. Очікується, що "евакуація з міст Бердянськ, населених пунктів Мангушської ОТГ, зокрема, селищ Мелекіне та Нікольське відбудеться у вівторок з 9.00 до 11.00", – проінформував заступник керівника ОП.

Він додав, що в Бердянську продовжують працювати штаби, де маріупольцям надається уся необхідна допомога: харчування, медична допомога, місця для відпочинку.

Заплановано, що із Запоріжжя також буде направлено 27 великих евакуаційних автобусів.

Тим часом з Київській області 21 березня евакуйовано 4 750 людей, доставлено гуманітрану допомогу у Ворзель та Бучу.

А на Луганщині коридорами з міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та Гірське до Бахмута евакуйовано 300 людей.

"В ці населені пункти доставлено більше 200 тонн гуманітарної допомоги", – зазначив Тимошенко.

Теги:
#Евакуація #Російська агресія #гумкоридори
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