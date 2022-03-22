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"Ранок починається не з кави": український спецназ порадував новим бойовим досягненням (відео)

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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Українські захисники продовжують палити техніку русні Новина оновлена 22 березня 2022, 09:43
Українські захисники продовжують палити техніку русні

Рашисти продовжують зазнавати втрат на війні в Україні

У вівторок, 22 березня, на двадцять сьомий день потужного протистояння російським загарбникам, Збройні сили України показали ще одне бойове досягнення бійців Сил спеціальних операцій, які невпинно захищають українські землі та знищують ворожу техніку окупантів.

Відео палаючих танків нацистів з російської федерації було оприлюднене на офіційній сторінці Командування ССО ЗС України

Палаючі танки окупантів

"Промінь б'є в попіл, світанок здіймає.

Півник вкраїнський до співу стає.

Десь на узбіччі русня догоряє,

"Кукуріку" над тілами лунає,

Пісня остання безславній ордє.", — йдеться в тексті публікації від ССО ЗСУ.

У коментарях під дописом українці відзначають хоробрість та вправність військових, а також дякують за захист Батьківщини та те, що черговий ранок у такий нелегкий час починається з гарних новин.

Переважна більшість користувачів наголошують, що українські бійці є найкращими воїнами у світі та закликають хлопців вистояти та повернутися живими, своєю чергою, обіцяють молитися за них та допомагати усім, чим зможуть.

Реакція користувачів мережі на допис військових ЗСУ
Реакція користувачів мережі на допис військових ЗСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні, 21 березня, українським військовослужбовцям вдалося "віджати" ще один танк окупантів у Запорізькій області. Окрім того, того ж дня, таку ж техніку вдалося роздобути й бойовому складу ЗС України на Київщині. Тепер танки слугуватимуть українським захисникам у боротьбі проти нацистів з росії.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Танки #ЗСУ
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