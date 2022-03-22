Для війни з Україною росія збирає "козаків" у Криму: подробиці

У росіян закінчується "жива сила" для війни з Україною

У тимчасово окупованому Криму окупанти активно займаються формуванням так званих "Кримського та Севастопольського козацьких округів", які мають об’єднувати російські парамілітарні козачі освіти на відповідній території.

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Про це повідомив речник Президента України в АР Крим.

Метою таких козацьких парамілітарних утворень має стати "несення державної чи іншої козацької служби" в окремих районах Криму.

Згідно з федеральним законом РФ "про державну службу російського козацтва", такі освіти покликані зокрема "організовувати військово-патріотичне виховання призовників та їх підготовку до військової служби в РФ та позавоєнну підготовку членів розмовляючих товариств за їх перебування у запасі"; "брати участь в охороні громадського порядку, захисті Державного кордону РФ, боротьбі з тероризмом", — розповіли в представництві.

Враховуючи, що російська армія зазнає величезних втрат у війні з Україною, саме так звані "козачі підрозділи" можуть розглядатися як оперативний резерв для поповнення військових частин, пояснили у представництві Президента у Криму. Або на них можуть покладатися функції підрозділів з підтримки "порядку" в тилу, в умовах залучення більшої частини силового блоку рф до війни.

У представництві нагадали, що "козачі підрозділи" брали активну участь у процесі окупації Криму у 2014 році. Зокрема, були активно залучені до викрадення та тортур проукраїнських активістів на півострові, розгону проукраїнських акцій, залучалися окупаційними силами для, по суті, патрулювання міст виявлення людей, які чинили опір окупації.

З метою забезпечення таких підрозділів окупаційні адміністрації виділяють для їх розміщення цілі майнові комплекси на території Криму, а також визначають місця несення служби, — зазначили у представництві Президента.

Але закликали громадян України у тимчасово окупованому Криму в жодному разі не брати участь у подібних утвореннях та уникати співпраці з будь-якими мілітарними чи парамілітарними організаціями на території РФ чи тимчасово окупованому Криму. Це дозволить не брати участь у війні проти України, не бути співучасниками військових злочинів без терміну давності та запобігти ризикам для власного життя та здоров’я.

Як повідомляв "Телеграф", раніше ворог перекинув у Білорусь солдатів з Далекого Сходу.