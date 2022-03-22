Яхта Абрамовича намагалася втекти від санкцій, але її заблокували українські діти (відео)

Яхта Абрамовича намагалася пришвартуватись у Бодрумі, проте їй завадили українські діти

Близький до путіна російський мільярдер Роман Абрамович, на якого раніше було накладено санкції Європейським союзом та Великою Британією, вирішив перебазувати дві свої яхти до порту в Туреччині, аби уникнути їх подальшого арешту. Проте зробити йому цього не вдалося, адже у момент, коли одна з його яхт під назвою "Solaris" намагалася увійти до порту міста Бодрум, її рух заблокували.

Надійне джерело новин про війну

Згідно з відомостями, які були оприлюднені у ЗМІ, корабель завдовжки 139 метрів і завширшки 26 метрів зіштовхнулася з опором групи з 11 людей, які на маленькому човні підпливли до судна та заблокували йому можливість пришвартуватися до причалу.

Як стало відомо пізніше, цими безстрашними героями виявилася юнацька команда українських яхтсменів з Одеси. Відео блокування яхти Абрамовича на своїй сторінці в соцмережі оприлюднив В'ячеслав Мадоніч, батько одного зі спортсменів.

Блокування яхти Абрамовича потрапило на відео

Згодом керівник Чорноморського яхт-клубу Альберт Кабаков, коментуючи ситуацію, розповів "Суспільному", що серед осіб, які намагалися заблокувати рух яхти російського мільярдера, були діти від 10 років, які раніше прибули до Туреччини на змагання.

Відео з самої лодки, де знаходилися юні герої-одесити також було оприлюднено в мережі:

Діти блокували яхту олігарха

Варто також відзначити, що пізніше судно олігарха все ж пришвартувалося у порту, тому що опір українських яхтсменів зупинила берегова охорона Бодрума, наголосивши, що таки дії є незаконними.

Інформації щодо присутності на яхті самого путінського олігарха Романа Абрамовича наразі немає.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що 15 березня Велика Британія розширила список жорстких обмежень проти російської федерації, додавши до списку підсанкційних більше 370 фізичних та юридичних осіб, які перебувають у близьких відносинах з кривавим президентом путіним.