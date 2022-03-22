У путіна прокоментували кінець мирних переговорів із Японією: у мережі радять віддавати Курили

У відповідь на японські санкції проти росії, москва відмовляється від мирних перемовин про статус Південних Курил

росія заявила, що надалі не планує продовжувати обговорення мирного договору щодо південних Курильських островів з Японією.

Вказану інформацію оприлюднили у міністерстві закордонних справ російської федерації, передають росЗМІ.

"З урахуванням очевидного недружнього характеру запроваджених Японією односторонніх обмежень проти Росії у зв'язку із ситуацією в Україні…, російська сторона в нинішніх умовах не має наміру продовжувати переговори з Японією щодо мирного договору через неможливість обговорювати підписання основного документа про двосторонні відносини з державою, яка займає відверто недружні позиції і прагне завдати шкоди інтересам нашої країни", — заявив екс-президент рф Дмитро Медведєв.

Окрім того, російська федерація прийняла рішення щодо запровадження "контрсанкцій": заборонила безвіз японських громадян на Курили, який діяв упродовж 30 років. Наразі колишні жителі Південних Курил не мають змоги відвідати місця своїх залишених домівок згідно з максимально полегшеною процедурою.

Також росія заявила про вихід із діалогу з Японією стосовно налагодження спільної господарської діяльності на південній частині островів та заблокувала продовження статусу Японії як "партнера Організації Чорноморського економічного співробітництва із секторального діалогу".

При цьому у російському міністерстві закордонних справ наголосили, що вся відповідальність за шкоду відтепер офіційно лежатиме на Токіо, який свідомо обрав антиросійський курс замість того, аби й надалі розвивати взаємовигідну співпрацю з рф та плекати добрі сусідські відносини.

У мережі користувачі відзначають, що таким чином керівництв росії воктре підтверджує факт, що їм начхати на суверенітет інших держав. Є й такі, хто проводить аналогію ситуації, що склалася у рф з Курилами з тим, що відбувається з "ЛНР" та "ДНР".

Інші знаходять систематику у вкрай рідкісних заявах путінського поплічника Медведєва та появою на карті пари-трійки нових "незалежних держав".

Реакція користувачів мережі

Раніше "Телеграф" повідомляв, що уряд Японії заявив про готовність скасувати торговельний статус "найсприятливішої нації" для російської федерації, а також вже встиг ввести низку жорстких санкцій проти путінських чиновників через військові злочини кривавого диктатора в Україні.