Український пілот в ефірі CNN розповів, як воює з росіянами: Зазнають великих втрат і бояться нашої ППО

Український пілот повідомив, що українська армія потребує систем протиповітряної оборони та винищувачів

Український льотчик-винищувач на прізвисько "Джус" дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, у якому розповів, як бореться із росіянами.

Чому росії не виграти війну проти України?

Відео розмови опубліковано у Твіттері каналу.

Пілот розповів журналістам каналу, що росія намагається отримати перевагу в українському повітряному просторі, проте зазнає великих втрат.

"Росіяни зазнають великих втрат та бояться нашої протиповітряної оборони. Вони не можуть просто комфортно літати над Україною", – сказав український військовий.

Також "Джус" розповів, що постійно перебуває на чергуванні в кабіні літака або поблизу бойової машини. І відразу після отримання інформації від підрозділів радіолокацій відправляється на завдання зі знищення мети.

Український пілот також розповів, що українська армія потребує систем протиповітряної оборони, а також винищувачів, щоб мати можливість боротися з росіянами.

Ведучий також запитав у "Джуса", як це битися в лавах повітряних сил України та виконувати таку важку місію.

"Це моя робота. Я був готовий до цієї війни. Ми всі готові боротися", — відповів українець.

Як повідомляв "Телеграф", раніше окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.