Український пілот в ефірі CNN розповів, як воює з росіянами: Зазнають великих втрат і бояться нашої ППО
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Український пілот повідомив, що українська армія потребує систем протиповітряної оборони та винищувачів
Український льотчик-винищувач на прізвисько "Джус" дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, у якому розповів, як бореться із росіянами.
Чому росії не виграти війну проти України?
Відео розмови опубліковано у Твіттері каналу.
Пілот розповів журналістам каналу, що росія намагається отримати перевагу в українському повітряному просторі, проте зазнає великих втрат.
"Росіяни зазнають великих втрат та бояться нашої протиповітряної оборони. Вони не можуть просто комфортно літати над Україною", – сказав український військовий.
Також "Джус" розповів, що постійно перебуває на чергуванні в кабіні літака або поблизу бойової машини. І відразу після отримання інформації від підрозділів радіолокацій відправляється на завдання зі знищення мети.
Український пілот також розповів, що українська армія потребує систем протиповітряної оборони, а також винищувачів, щоб мати можливість боротися з росіянами.
Ведучий також запитав у "Джуса", як це битися в лавах повітряних сил України та виконувати таку важку місію.
"Це моя робота. Я був готовий до цієї війни. Ми всі готові боротися", — відповів українець.
Як повідомляв "Телеграф", раніше окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.