Рус

Український пілот в ефірі CNN розповів, як воює з росіянами: Зазнають великих втрат і бояться нашої ППО

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
1516
Український пілот дав інтерв’ю CNN Новина оновлена 22 березня 2022, 13:25
Український пілот дав інтерв’ю CNN

Український пілот повідомив, що українська армія потребує систем протиповітряної оборони та винищувачів

Український льотчик-винищувач на прізвисько "Джус" дав інтерв’ю американському телеканалу CNN, у якому розповів, як бореться із росіянами.

Чому росії не виграти війну проти України?

Відео розмови опубліковано у Твіттері каналу.

Пілот розповів журналістам каналу, що росія намагається отримати перевагу в українському повітряному просторі, проте зазнає великих втрат.

"Росіяни зазнають великих втрат та бояться нашої протиповітряної оборони. Вони не можуть просто комфортно літати над Україною", – сказав український військовий.

Також "Джус" розповів, що постійно перебуває на чергуванні в кабіні літака або поблизу бойової машини. І відразу після отримання інформації від підрозділів радіолокацій відправляється на завдання зі знищення мети.

Український пілот також розповів, що українська армія потребує систем протиповітряної оборони, а також винищувачів, щоб мати можливість боротися з росіянами.

Ведучий також запитав у "Джуса", як це битися в лавах повітряних сил України та виконувати таку важку місію.

"Це моя робота. Я був готовий до цієї війни. Ми всі готові боротися", — відповів українець.

Як повідомляв "Телеграф", раніше окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші.

Теги:
#Україна #Росія #Війна #Пілот
Зеленський у зверненні до Італії назвав страшну загрозу світу: Це вже наближається
Україна
Зеленський у зверненні до Італії назвав страшну загрозу світу: Це вже наближається
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Зеленський у зверненні до Італії назвав страшну загрозу світу: Це вже наближається
Зеленський у зверненні до Італії назвав страшну загрозу світу: Це вже наближається
Дата публікації
Категорія
росіянин сам здав ЗСУ свій танк
Росіяни здаються! Окупант пригнав свій танк на позиції ЗСУ та здався в полон за гроші (фото)
Дата публікації
Категорія
300 убитих ворогів за добу: нові дані про втрати окупантів в Україні
300 убитих ворогів за добу: нові дані про втрати окупантів в Україні
Дата публікації
Категорія
"Мрія" у польоті
В Україні порахували, скільки коштує збудувати новий літак "Мрія"
Дата публікації
Категорія
Українські військові 27-ий день поспіль відбивають атаки російських окупантів
Війна - день 27: Захід заговорив про системи ППО для України, поки окупанти кидають бомби на українські міста