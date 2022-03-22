Авіаудари та спроби наступів: в Генштабі дав зведення про ситуацію на фронті

Російські окупаційні війська продовжують наступальну операцію проти України та зазнають великих втрат.

Триває двадцять сьома доба героїчного протистояння України російському військовому вторгненню. Окупанти продовжують вести повномасштабну війну на території нашої держави, проте завдання, поставлені керівництвом росії, залишаються невиконаними.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні станом на 12:00 22 березня, оприлюдненому на сторінці у мережі Фейсбук.

"З огляду на відсутність успіхів наземної фази операції, ворог продовжує активно завдавати ракетно-бомбових ударів по важливих об’єктах військової та цивільної інфраструктури з використанням оперативно-тактичної авіації, високоточної ракетної зброї та боєприпасів невиборчої дії", — йдеться у повідомленні.

Крім цього, в Генштабі зазначили, що на тимчасово окупованій території Донецької області представники армії Росії продовжують активні заходи щодо примусової мобілізації місцевого населення в містах Горлівці, Єнакієвому та прилеглих населених пунктах. Також у Донецькому напрямку противник основні зусилля зосередив на захопленні міст Рубіжне, Сєвєродонецьк, Попасна, Вугледар та Маріуполь.

На Поліському напрямі активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ.

активних наступальних дій противника не зафіксовано. Здійснюється перегрупування, закріплення на захоплених рубежах та логістичне забезпечення військ. На Сіверському напрямку окремі підрозділи Центрального військового округу продовжують перегрупування та зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій.

окремі підрозділи Центрального військового округу продовжують перегрупування та зосередження сил та засобів для відновлення наступальних дій. У напрямку Чернігова ворог активних наступальних дій не веде, продовжує артилерійські обстріли позицій ЗСУ та міста Чернігова. Змін у складі сил та характері дій угруповання окупаційних військ не відзначено.

У напрямку Бровари противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Йде логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій.

противник продовжує перегрупування з метою відновлення наступальних дій. Йде логістичне забезпечення підрозділів та інженерне обладнання зайнятих позицій. На Слобожанському напрямі підрозділи Західного військового округу активних наступальних дій не проводились. У напрямах на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи щодо відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, коштом окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова.

підрозділи Західного військового округу активних наступальних дій не проводились. У напрямах на Харків та Ізюм ворог намагається провести заходи щодо відновлення підрозділів, що втратили боєздатність, коштом окремих підрозділів балтійського та північного флотів. Продовжуються масовані артилерійські обстріли Харкова. Російські окупанти намагаються вести артилерійські обстріли та штурмові дії у місті Маріуполь.

На Таврійському напрямі змін у складі та становищі противника не фіксується. У Херсонській області, в районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами росгвардії проводилися фільтраційні заходи щодо пошуку місць зберігання стрілецької зброї.

змін у складі та становищі противника не фіксується. У Херсонській області, в районах населених пунктів Каланчак, Раденськ, Брилівка та Тарасівка, підрозділами росгвардії проводилися фільтраційні заходи щодо пошуку місць зберігання стрілецької зброї. На Южнобузькому напрямку противник певним угрупованням зробив спробу провести штурмові дії в районі населеного пункту Олександрівка, успіху не мав. У районі населеного пункту Березне розвідав боєм, зазнав втрат і відійшов.

Раніше Резніков порадував новинами з фронту. За його словами, "ворог захлинувся і вже не мріє захопити Київ".

Як повідомляв "Телеграф", за 26 днів війни російські військові втратили понад 15 тисяч людей та тисячі одиниць військової техніки у спробі захоплення України.