Російські солдати в Україні кажуть, що тут гірше, ніж у Чечні – перехоплення розмови
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Половина російських окупантів одержала обмороження
Путінська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, і воює в Україні вже 27-й день, зазнає поразки та перебуває в облозі.
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Про це свідчать розмови російських окупантів, перехоплені СБУ.
Російський солдат розповідає, що на 4-й день війни генерал пообіцяв їм, що бойові дії в Україні завершаться за лічені години. Проте затягнулася вона тижнями.
Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти містами як на параді. Але зараз їх взяли в обручку, тому нинішню "завдання йти на Миколаїв" вважають нереальною.
Нарікають, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які викопали самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у шпиталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "…тут навіть 200-х відправити не могли, вони з нами днів 5 каталися".
"Навіть у Чечні свого часу такого не було. Набагато було... Хоча ясно було", — бідкається окупант.
Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги.