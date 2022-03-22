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Російські солдати в Україні кажуть, що тут гірше, ніж у Чечні – перехоплення розмови

Автор
Василь Неплохой Василь Неплохой
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російські військові скаржаться на командування
російські військові скаржаться на командування

Половина російських окупантів одержала обмороження

Путінська армія під командуванням генерала Якова Рязанцева, яка дислокується на Миколаївщині, і воює в Україні вже 27-й день, зазнає поразки та перебуває в облозі.

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Про це свідчать розмови російських окупантів, перехоплені СБУ.

Російський солдат розповідає, що на 4-й день війни генерал пообіцяв їм, що бойові дії в Україні завершаться за лічені години. Проте затягнулася вона тижнями.

Самі окупанти їхали в Україну, щоб переможно пройти містами як на параді. Але зараз їх взяли в обручку, тому нинішню "завдання йти на Миколаїв" вважають нереальною.

Нарікають, що не мають наметів, буржуйок, живуть в окопах, які викопали самі. У 50% особового складу обмороження ніг, але у шпиталі їх лікувати не збираються, адже навіть 200-х не вивозять: "…тут навіть 200-х відправити не могли, вони з нами днів 5 каталися".

"Навіть у Чечні свого часу такого не було. Набагато було... Хоча ясно було", — бідкається окупант.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в черговій перехопленій розмові окупанти скаржилися, що їхнє командування біжить, солдати сидять без їжі, зброї, грошей та медичної допомоги.

Теги:
#Росія #Чечня #Окупанти
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