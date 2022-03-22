Потрібно зберегти життя: Комаровський припустив, на що може піти Україна заради миру

Україна в жодному разі не повинна здати території до адмінкордонів Донецької та Луганської областей

Україна може погодитися на перемир’я за умови, що під контролем залишаться ті самі території, що були на ранок 24 лютого 2022 року.

Таку думку висловив відомий доктор Євген Комаровський у програмі "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

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На думку лікаря, зараз знову перед Україною став вибір між територією та людьми.

"У 2014-му році що ми вибрали? Ми втратили і територію, і людей, це був ні для кого не прийнятний вибір", — наголосив він і зауважив, що зараз потрібно зберегти життя, оскільки кожен день війни їх забирає.

"Землі ми зможемо завжди повернути. Якщо договір включатиме не крапку, а кому або багатокрапку, то я вважаю за краще зберегти життя людей, щоб потім у міру наростання санкцій забрати території. Радикально напевно ніхто не зможе сьогодні сказати: забирайте, дайте нам спокій. Але можна зробити як японці, які заморозили на десятиліття Курили, – вони ніколи не визнали, що “це ваше”, але вони заморозили їх, щоб зберегти життя людей”, – пояснив свою позицію Комаровський.

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Крайнім варіантом він назвав повернення кордонів, якими вони були до початку повномасштабного вторгнення рф 24 лютого, але в жодному разі не здачу земель до адміністративних кордонів Луганської та Донецької областей, як того хоче агресор.

"Ви прийшли до нас, зруйнували нашу країну, вбили тисячі наших людей, прирекли сім’ї на роки страждань, і це закінчиться тим, що ви додали собі якісь території? Це однозначний програш, поразка у війні, яку неможливо прийняти, майже неможливо. Це призведе до такого внутрішнього надламу, конфлікту, що це буде кінець Україні", — висловився лікар.

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Нагадаємо, раніше доктор Комаровський поставив діагноз кривавому диктатору володимиру путіну.