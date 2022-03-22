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Частина українських міст залишилася без їжі: на скільки вистачить запасів

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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Складна ситуація з продовольством у Харкові та Сумах Новина оновлена 22 березня 2022, 16:34
Складна ситуація з продовольством у Харкові та Сумах

Гуманітарна система в Україні зараз повністю зруйнована

Незважаючи на те, що в цілому в Україні запасів їжі вистачить на кілька років у деяких містах України, що знаходяться в зоні бойових дій, їжі залишилося на 3-4 дні.

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Про це повідомив радник із гуманітарного реагування Корпусу милосердя в Україні Стів Гордон у коментарі CNN.

"Однією з наших найбільших проблем зараз є вразливість ланцюжка поставок. Ми знаємо, що у більшості муніципалітетів у районах, де відбуваються найбільш інтенсивні бойові дії, запасів продуктів харчування не більш як на три-чотири дні ", — розповів Гордон. Гордон знаходиться у Харкові з початку бойових дій. Він каже, що близько 70% харків’ян та сумчан зараз повністю залежать від гуманітарної допомоги.

За словами Гордона, гуманітарну систему в Україні зараз повністю зруйновано.

"Ми не бачимо високоефективної, скоординованої міжнародної допомоги, яка охоплює всю Україну, як ми часто бачимо в інших зонах конфлікту", — каже він.

"Незважаючи на те, що ООН допомагає в деяких областях, ми бачимо, що через провал гуманітарних коридорів багато людей виживають лише завдяки підтримці громадянського суспільства", — зазначають у корпусі милосердя.

Як повідомляв "Телеграф", раніше у Зеленського розповіли, на скільки в Україні вистачить їжі.

Теги:
#Україна #Голод #Війна
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