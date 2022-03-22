"Захотілося нашого Закарпаття?": Верещук жорстко пройшлася по Угорщині

Верещук закликала росіян не повторять помилки Другої світової війни

Віце-прем’єр України Ірина Верещук жорстко висловилася щодо позиції Угорщини, яка вчора пообіцяла накласти вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та навіть миротворчу місію ЄС.

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Відповідну посаду вона опублікувала у своєму Фейсбуку.

Верещук наголосила, що навіть не всі сателіти росії з колишнього СРСР роблять так, як це зараз робить офіційне керівництво Угорщини.

"Все це викликає неприємне здивування, насамперед, в українських угорців, багатьох з яких я знаю особисто. Санкції не підтримують. Зброю не лише не дають, а й не пропускають через свою територію постачання зброї з інших країн. Фактично на все говорять "ні" Ще трохи – і риторика офіційного Будапешта буде відверто проросійською. Що це? Хочеться дешевий російський газ? Чи, може, хочеться нашого Закарпаття?», — запитує Верещук.

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При цьому міністр наголосила, що не розуміє, чому Угорщина так чинить і на які "подачі" від росії вона розраховує. Верещук закликала росіян не повторять помилок Другої світової війни.

"А народ Угорщини дійсно хоче роль тих, хто намагається вдарити нас ножем у спину у важкий час? Заради чого? Заради подачок від росіян? У цьому цивілізаційному протистоянні Угорщини навряд чи вдасться переморгуватися з росіянами, та ще потихеньку наживатися на проблемах сусіда. Треба просто спокійно стати на бік цивілізованого світу. Не повторюйте помилки Другої світової, коли Угорщина зробила неправильний вибір. Так, правильний вибір завжди тяжкий спочатку, але він тому й вірний, що з ним легко потім", — написала міністр.

Нагадаємо, 21 березня міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Угорщина не підтримає санкції, які загрожують безпеці енергопостачання Угорщини. Він пообіцяв, що Будапешт накладе вето на санкції Євросоюзу на імпорт російського газу, запровадження безпольотної зони над Україною та навіть миротворчу місію ЄС.

Як повідомляв "Телеграф", Угорщина раніше заявляла, що вона блокує вступ України до НАТО, оскільки "в Україні є "багато недоліків" у сфері поваги до прав національних меншин".