ЗСУ почали вибивати росіян із захоплених територій України, кажуть у Пентагоні
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Українці "можуть і хочуть" вибивати російські війська із захоплених раніше територій
Українські війська майже через місяць відбиття російського нападу переходять у наступ і намагаються вибити загарбників з тимчасово окупованих територій країни, заявив високопоставлений представник Міноборони США.
Про це у вівторок, 22 березня, увечері повідомляє CNN.
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"За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, українські сили тепер намагаються повернути територію, яку за останні кілька днів захопили росіяни, назвавши їх "здатними та бажаючими" зробити це", — йдеться у замітці.
CNN пише, що чиновник навів приклади того, як українці виборювали повернення Херсона, а також відтіснили російські війська з північного сходу Миколаєва для передислокації на південь від міста.
"Чиновник попередив, що США не можуть сказати, чи є ці дії частиною "великого оперативного плану" українців чи ні", — йдеться у нотатці.
Високопоставлений представник Міноборони США також назвав українську оборону "швидкою" і "спритною".
Раніше в Пентагоні заявили, що українська армія встановила рекорд ефективності використання протитанкових комплексів Javelin у війні з Росією.
Також варто зазначити, що станом на 22 березня росіяни вже втратили більше живої сили, танків та броньованих машин, ніж за 10 років війни в Афганістані.
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