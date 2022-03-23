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Купи квітку, а я куплю бронік: фото маленької патріотки України розчулило мережу

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Тільки в Україні військову форму можна "виміряти" квітковим еквівалентом Новина оновлена 23 березня 2022, 06:31
Тільки в Україні військову форму можна "виміряти" квітковим еквівалентом

Семирічка доклала усіх зусиль, аби відправити на фронт необхідний захист

Понад доб українські інтернет-користувачі обговорюють великий подвиг маленької Варі, котра вирішила стати благодійницю і зібрати гроші на покупку хоча б одного бронежилета для ЗСУ. Спочатку дівчинка передала волонтерам усі свої заощадження, а коли зрозуміла, що їх не вистачає, то пішла "працювати".

Знімок дівчинки розмістив у Twitter користувач під ніком "Бандеро-Мобіль".

За його словами, Варі зараз лише сім років. Коли вона зрозуміла, що її особистих грошей на бронежилет не вистачає, вона почала вигадувати варіанти щодо отримання "зарплати". Одним із найреальніших способів виявився продаж квітів.

"Купи квітку, а я куплю бронік для нашого солдата. Слава Україні!" — саме такий напис був на табличці, котрий юна підприємиця тримала в руках.

Юна волонтерка
Юна волонтерка

Повідомляється, що всього Варя провела на вулиці близько п'яти годин, пропонуючи небайдужим долучитися до збору коштів на захист для українського воїна. Їй вдалося заробити суму, необхідну для того, аби придбати бронежилет 4 класу.

В мережі дівчинку вже прозвали добрим янголом-охоронцем для наших воїнів, а також пишаються тим, якими виростають українські дітлахи.

Нагадаємо, що це далеко не перший раз, коли українські діти часів війни стають справжніми зірками мережі, викликаючи купу щемливих емоцій та почуттів. Так, наприклад, нещодавно у багатьох користувачів мережі стискалося серце від відеозапису зустрічі маленького біженця із іспанськими дітками у дитсадку — ті вітали його щирими обіймами.

Теги:
#Україна #Дитина #Дівчинка #Благодійність #Війна #Бронежилети
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