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Офіс Президента створив портал для бажаючих надати гуманітарну допомогу Україні

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Офіс Президента створив портал для бажаючих надати гуманітарну допомогу Україні Новина оновлена 23 березня 2022, 08:35

Для зручності надання гуманітарної допомоги і більш скоординованих дій щодо її розповсюдження Офіс Президента створив окремий портал, на якому зосереджено максимум інформації, корисної для тих, хто хоче надати таку допомогу.

Про створення порталу повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

Створена платформа працює за посиланням help.gov.ua.

"Тут можна дізнатись, як придбати, відправити і кому адресувати гуманітарний вантаж. Що саме потрібно країні зараз", — розповів Тимошенко.

За його словами, до ОП надходить багато звернень від бажаючих надати допомогу Україні. Лише за п’ятнадцять днів березня з інших країн надійшло 102 038 тонн гуманітарної допомоги.

"Ці вантажі швидко обробляються в логістичних хабах та направляються в регіони", — додав заступник голови ОП.

Теги:
#Війна #Гуманітарна допомога #Кирило Тимошенко #росіяокупант
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