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Кулеба пояснив, чим російське тв гірше за бойову авіацію

Автор
Тетяна Гулеватая Тетяна Гулеватая
Дата публікації
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Автор
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Проте, більшість росіян вірять телевізору Новина оновлена 23 березня 2022, 12:48
Проте, більшість росіян вірять телевізору

У МЗС України закликали блокувати російську пропаганду

Російські пропагандисти, які ведуть мовлення з екранів телевізорів із закликом завдати ядерних ударів, гірші за бойову авіацію.

На цьому наголосив глава МЗС України Дмитро Кулеба.

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"Російські телепропагандисти гірші навіть за російських льотчиків. Пілоти як мінімум ризикують бути збитими. Вони сплять у безпеці, потім виходять в ефір і закликають до завдання ядерних ударів або вторгнення членів НАТО. Покарати кожного з них. Блокуйте всю отруйну російську пропаганду та її прибічників", — написав міністр у Twitter-акаунті 23 березня.

Зазначимо, що російські пропагандисти продовжують розповідати про "успіхи" російської армії в Україні та загрожувати Заходу.

Наприкінці лютого такі "рупори кремля", як Симоньян, Скабеєва, Соловйов та інші потрапили під санкції Євросоюзу.

Щодо офіційних осіб, то триває нахабна брехня про подвиги окупантів, проте раз у раз їі викривають на брехні.

Останнім часом запас абсурдних заяв вичерпався, і доходить вже до того, що Київ звинувачують у створенні коронавірусу.

Теги:
#МЗС #Дмитро Кулеба
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