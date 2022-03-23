"Порівняння путіна з Гітлером образливо для Гітлера": відомий історик розтоптав рф (відео)

Дослідник історії вважає, що ситуацію в росії має переломити саме Україна

Відомий історик Марк Солонін розповів про ознаки фашизму у росії, порівнявши кривавого диктатора путіна з Адольфом Гітлером, який був беззаперечним лідером Націонал-соціалістичної робітничої партії у Німеччині, відомої також як "нацистська партія". А також дав прогноз того, що відбудеться з російською федерацією після перемоги України.

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Про це він розповів у інтерв'ю виданню "Україна 24".

"Все, що вони робили 20 років на своєму поганому телевізорі — вони просто працювали на пониження. Абсолютно дебільні ток-шоу, дебільні жарти, дебілоїдні звуки, які називаються "поп-музикою" і так далі. Жодної ідеї. Ніякої партії, яку можна було б називати "партією". Немає ніякого вождя, якого б хтось любив. Усім же зрозуміло, що це все тримається на тому, що путін дозволив своєму найближчому оточенню стати мільярдерами, та й плюс на найжорстокішому терорі, адже ще до цієї війни справа дійшла до повсюдного тортурного слідства, до омонів і до типової латиноамериканської диктатури, тому порівняння путіна з Гітлером образливе для Гітлера. Вибачте ви мене, за Гітлера дороги з'явилися, заводи з'явилися, а який уже прогрес був науково-технічний, я, як інженер, можу розповідати дуже довго…", — сказав Солонін.

Ще один доказ того, що кривавий лідер путін наближається до фашизму, за словами історика, є певний символізм. Адже повномасштабний напад на Україну відбувся 24 лютого і саме цього дня у 1920 році Гітлер створив свою "націонал-соціалістичну партію". Тому цей день є початком відліку існування нацизму в Німеччині.

Окрім того, Солонін додав, що хоч би як це пафосно не прозвучало, але цю ситуацію в глобальному масштабі переломить Україна своєю кров'ю та стражданнями — хоча від цього, звичайно, нікому не легше…

Інтерв`ю з істориком Марком Солоніним

Раніше "Телеграф" повідомляв, що напередодні у мережі з'явилася нова серія російськомовного флеш-мультфільму "Масяня" про війну в Україні, головна героїня якого порівняла путіна з Гітлером і запропонувала йому зробити харакірі.