Українські десантники знищили групу "непростих" окупантів: фото

У мережі відзначили, що зброя у російських окупантів була досить серйозною.

Українські десантники знищили групу російських окупантів, які продовжують воювати в Україні вже 28-й день.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Агресор повністю відплатить за кожну українську сльозу, за кожну сироту та вдову, за кожен випущений снаряд, ракету та бомбу, за кожен зруйнований український будинок, – зазначають десантники.

Знищені російські окупанти

Зброя росіян

При цьому в коментарях під фото зі зброєю росіян користувачі зазначили, що окупанти попалися "непрості" і що зброя у них була досить серйозна. "Непрості попалися, непрості", "Автомати "Вал" (безшумний автомат, — прим.ред.), якісь пеленгатори, гранатомет нової модифікації", — зауважили користувачі.

Слід зазначити, що підрозділи українського десанту з першої хвилі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України успішно виконують бойові завдання на найважливіших напрямках, демонструючи мужність, героїзм та високий професіоналізм.

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За цей час "марунові берети" знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт тисячі тонн ворожої військової техніки.

Як повідомляв "Телеграф", українські бійці за добу знищили понад 300 окупантів.