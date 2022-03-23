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Українські десантники знищили групу "непростих" окупантів: фото

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
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ЗСУ відібрали у окупантів військову техніку Новина оновлена 23 березня 2022, 13:20
ЗСУ відібрали у окупантів військову техніку

У мережі відзначили, що зброя у російських окупантів була досить серйозною.

Українські десантники знищили групу російських окупантів, які продовжують воювати в Україні вже 28-й день.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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"Агресор повністю відплатить за кожну українську сльозу, за кожну сироту та вдову, за кожен випущений снаряд, ракету та бомбу, за кожен зруйнований український будинок, – зазначають десантники.

Знищені російські окупанти
Знищені російські окупанти
Зброя росіян
Зброя росіян

При цьому в коментарях під фото зі зброєю росіян користувачі зазначили, що окупанти попалися "непрості" і що зброя у них була досить серйозна. "Непрості попалися, непрості", "Автомати "Вал" (безшумний автомат, — прим.ред.), якісь пеленгатори, гранатомет нової модифікації", — зауважили користувачі.

Слід зазначити, що підрозділи українського десанту з першої хвилі широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України успішно виконують бойові завдання на найважливіших напрямках, демонструючи мужність, героїзм та високий професіоналізм.

За цей час "марунові берети" знищили сотні російських окупантів та перетворили на металобрухт тисячі тонн ворожої військової техніки.

Як повідомляв "Телеграф", українські бійці за добу знищили понад 300 окупантів.

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