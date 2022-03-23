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Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювали 80 людей – голова ОВА Гайдай

Автор
Дмитро Романов Дмитро Романов
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Гуманітарним коридором з Рубіжного евакуювали 80 людей – голова ОВА Гайдай Новина оновлена 23 березня 2022, 14:43

Життю евакуйованих ніщо не загрожує, вони прямують автобусами до залізничних вокзалів.

Для евакуації з Рубіжного на Луганщині 23 березня спрацював гуманітарний коридор, яким вдалося вивезти 80 місцевих жителів. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Ми уважно слідкуємо за безпековою ситуацією у кожному населеному пункті, де заплановано вивіз людей. Напружено в Рубіжному, втім евакуювати вдалося усіх бажаючих – 80 місцевих жителів", — написав Гайдай у Телеграм.

Наразі, за його даними, життю евакуйованих нічого не загрожує, вони прямують автобусами до залізничних вокзалів, а звідти їхній маршрут пролягатиме у західні регіони.

"Там на них вже очікує волонтерська спільнота, яка допоможе з їжею та житлом", — додав очільник ОВА.

Між тим, евакуація з населених пунктів Луганщини триває.

На 23 березня призначені такі пункти збору:

- Рубіжне — вул. Чехова, 11;

- Нижнє — вул. Паркова, 13;

- Лисичанськ – вул. Сосюри, 324 та РТІ, кв. 40 років Перемоги;

- Сєвєродонецьк – пр. Хіміків, 28;

- Гірське – вул. Гагаріна, 13.

Теги:
#Луганська область #Евакуація #Війна #Сергій Гайдай
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