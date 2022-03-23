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"Ненавиджу нашу державу": плач російського окупанта перехопила СБУ

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
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Автор
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російський окупант у полоні Новина оновлена 23 березня 2022, 16:53
російський окупант у полоні

Окупанти заявляють, що ненавидять владу рф

На 28-ий день війни в Україні російські військові під час телефонних розмов із рідними продовжують зізнаватися, що зазнають нищівних втрат на українських землях та невпинно наголошують, що кількість смертей серед путінської армії зараз значно перевищує кількість загиблих російських вояк у Чечні.

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Чергову розмову окупанта, який відверто зізнається, що ненавидить владу росії, вдалося перехопити представникам Служби безпеки України.

Окупант, який "героїчно" захоплював українську ЧАЕС, а зараз перебуває у складі роти, яка вкотре намагається взяти в облогу Київ відкрито наголошує, що ненавидить російську державу.

"Прикинь, ми там (під Чорнобилем, — ред.редакцією) 2 тижні стояли, і нас усіх у бій кинули підар*си еб*ні. Наша держава я всіх ненавиджу, нах*й".

У надії вижити окупанти вже сподіваються й на шаманські обряди, на молитви, а також "заздравні" свічки та чекають на можливість чимшвидше повернутися до росії та й далі "косити від служби на лікарняному".

Єдине спасіння, зізнається російський вояка, знайшов у горілці:

"Та я тут уже стільки горілки випив, що за все життя не випивав…", – розповів рашист.

Публікація СБУ у соцмережі

"Наші військові доведуть до логічного завершення процес, запущений опроміненням ЧАЕС! І шаманські обряди тут безсилі.", — йдеться в тексті допису СБУ.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як представникам СБУ вдалося перехопити телефонну розмову російського військового який розповів, як окупанти вдаються до мародерства у Сумській області. Окрім того, російські звірі прямо заявлять про те, що мають дозвіл військового керівництва на вбивство мирних українських жителів, у тому числі й дітей.

Теги:
#Україна #СБУ #Росія #Війна #Окупант
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