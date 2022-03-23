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Російський генерал принижує підлеглих: перехоплено розмову

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
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Михайло Мізінцев Новина оновлена 23 березня 2022, 17:40
Михайло Мізінцев

Російський генерал спілкувався з підлеглим, як з рабом.

У середу, 23 березня, на 28-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну в мережі з’явився цікавий аудіозапис розмови російського генерала Михайла Мізінцева з підлеглим.

Запис розмови було опубліковано на офіційному telegram-каналі Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Мізінцев, відповідальний за знищення Маріуполя та жителів міста, всіляко ображає своїх підлеглих і поводиться з ними як із рабами. У ГУР зазначили, що знають значно більше, ніж генерал може собі уявити.

"Знайомтеся, Михайло Мізінцев – генерал-полковник, начальник Національного центру управління обороною рф, моральний вир**ок та один зі злочинців, відповідальних за знищення Маріуполя та маріупольців. Московський гниляк принагідно показує, чому росія посилає своїх солдатів на вірну смерть як гарматне м’ясо. Вони цих "у**юдків", "мр**єй", "рож вонючіх" і "гад**нишів" за людей не вважають і використовують просто як ресурс. Своїх рабів ти можеш не поважати, але за злочини проти українців – отримаєш сповна. Ми знаємо більше, ніж ти думаєш. І ми значно ближче, ніж ти думаєш. Дякуємо за ідею з пляшкою!", — зазначили в ГУР.

Раніше повідомлялося, що в Україні було ліквідовано генерал-майора окупантів.

Теги:
#Україна #Росія #Війна з Росією
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