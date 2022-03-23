Що буде далі у війні Росії з Україною: CNN дав прогноз із 5 пунктів
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У прогнозі йдеться, що війна між Росією та Україною може затягнутися.
Російсько-українська війна триває вже 28-й день поспіль і ворог зазнає тотальних втрат. Яким буде розвиток подій надалі спрогнозувати важко, однак CNN вважає, що наступного тижня російські окупанти можуть посилити бомбардування міст та обстріли з повітря.
Про це йдеться у прогнозі міжнародного телеканалу щодо ситуації в Україні на найближчий тиждень.
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Так, CNN опублікував прогноз по Україні у п'яти чітких пунктах:
- Росія може посилити бомбардування та обстріли з повітря, тобто буде використовувати зброю, яка наражає на менший ризик солдатів РФ.
- РФ може спробувати оточити групу військ на Донбасі, доки увага зосереджена на Києві.
- Публічних розмов про переговори Росії та України побільшає. Перемовини виглядають перспективно на тлі небезпеки того, що конфлікт стане затяжним.
- Спостерігатиметься масове вивезення українців до Росії. Приклад — Маріуполь, звідки близько 60 тисяч людей вирушили до РФ.
- Мільйони громадян можуть покинути Україну. "Війна вже викликала найбільший потік біженців у Європі від часів Другої світової війни.
Раніше у США спрогнозували, на що може піти росія у війні з Україною.
Також ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти більшості членів Державної думи росії в рамках посилення заходів щодо Москви через розв'язану нею війну в Україні.
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