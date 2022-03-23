Що буде далі у війні Росії з Україною: CNN дав прогноз із 5 пунктів

У прогнозі йдеться, що війна між Росією та Україною може затягнутися.

Російсько-українська війна триває вже 28-й день поспіль і ворог зазнає тотальних втрат. Яким буде розвиток подій надалі спрогнозувати важко, однак CNN вважає, що наступного тижня російські окупанти можуть посилити бомбардування міст та обстріли з повітря.

Про це йдеться у прогнозі міжнародного телеканалу щодо ситуації в Україні на найближчий тиждень.

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Так, CNN опублікував прогноз по Україні у п'яти чітких пунктах:

Росія може посилити бомбардування та обстріли з повітря, тобто буде використовувати зброю, яка наражає на менший ризик солдатів РФ. РФ може спробувати оточити групу військ на Донбасі, доки увага зосереджена на Києві. Публічних розмов про переговори Росії та України побільшає. Перемовини виглядають перспективно на тлі небезпеки того, що конфлікт стане затяжним. Спостерігатиметься масове вивезення українців до Росії. Приклад — Маріуполь, звідки близько 60 тисяч людей вирушили до РФ. Мільйони громадян можуть покинути Україну. "Війна вже викликала найбільший потік біженців у Європі від часів Другої світової війни.

Раніше у США спрогнозували, на що може піти росія у війні з Україною.

Також ми писали, що адміністрація президента США Джо Байдена готує санкції проти більшості членів Державної думи росії в рамках посилення заходів щодо Москви через розв'язану нею війну в Україні.