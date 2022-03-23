"Байрактар" випалює окупантів: нове відео роботи безпілотника

Безпілотні літальні апарати (БПЛА) допомагають Україні у боротьбі із загарбниками.

У середу, 23 березня, на 28-й день повномасштабного вторгнення Росії в Україну в мережі з’явилося нове відео з ювелірною роботою ударного безпілотника.

Відповідне відео опублікувала офіційна сторінка оперативного командування "Південь" Збройних Сил України у Facebook.

На кадрах БПЛА завдає ювелірних ударів по окупантах. У командуванні "Південь" ЗСУ зазначили, що раніше армія у затяжній війні покладалася на артилерію, а тепер ще й на безпілотні літальні апарати.

""Чим важчі бої й чим довша війна, тим більше піхота, та й вся армія, покладається на артилерію." Фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомері. А в сучасних умовах — ще й на БПЛА…" — зазначили в оперативному командуванні "Південь" ЗСУ.

Раніше в оперативному командуванні "Південь" поділилися ефектними кадрами з роботою "Байрактара". Українська армія за допомогою безпілотника нещодавно знищила потужний зенітно-ракетний комплекс. Також "Байрактар" без проблем справляється і з російськими ракетниками. У березні ударний безпілотник знищив командний центр росіян.