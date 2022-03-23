Окупанти відбирають паливо у фермерів через проблеми із забезпеченням: зведення Генштабу ВСУ

Загарбники мають логістичні проблеми.

У середу, 23 березня, на 28-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну стало відомо, що російські окупанти відбирають у цивільних осіб і фермерів паливо.

Про це повідомили в оперативному зведенні від Генерального штабу України у Facebook.

У Генштабі ЗСУ зазначили, що росіяни намагаються оточити угруповання українських військ, щоби виставляти чергові ультиматуми під час переговорного процесу. Крім того, окупанти продовжують завдавати ударів ракет та авіації по цивільній інфраструктурі. Загарбники застосовують хаотичне мінування місцевості та знищення сільської техніки, щоб зірвати початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

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На Слобожанському напрямку, у місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи "гуманітарну місію" російської федерації, організовували показову роздачу так званої "гумпомощі" місцевим жителям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області загарбники через проблеми з логістичним забезпеченням намагаються поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та фермерів.

"Сили оборони України продовжують захищати Україну як на землі, так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів. Віримо у Збройні Сили України! Зберігаємо спокій! Слава Україні!" — зазначили у Генштабі ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що в НАТО знову відмовилися відправити війська до України.