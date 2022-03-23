Скільки українців залишилися без роботи через війну: цифри вражають

Соціологи розповіли про ситуацію із роботою українців в умовах війни

У зв’язку із вторгненням російських військ у мирну країну багато українців втратили не лише свою нерухомість, а й основні джерела свого прибутку. Почуття безпеки немає, проте необхідність жити на щось сьогодні як ніколи є актуальною.

Про те, що 53% працевлаштованих українських громадян втратили роботу через війну, стало відомо у новому опитуванні групи "Рейтинг".

Чому росії не виграти війну проти України?

22% працюють у звичайному режимі, 21% — віддалено або частково, тільки 2% — знайшли собі нову роботу.

Крім того, майже половина українців (52%) – повідомили, що їхнє економічне становище значно погіршилося. 28% каже, що їхня ситуація скоріше погіршилася. Лише у 18% вона не змінилася.

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Також 40% опитаних вважають, що їх заощаджень вистачить лише на місяць.

Якщо ви знаходитесь у пошуках роботи, будьте уважні до пропонованих вакансій. Так, російські окупанти розміщують на українських сайтах з пошуку роботи оголошення для українських водіїв. Після згоди на вакансію можливе попадання в заручники та примус до виконання злочинів.