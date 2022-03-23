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Українські воїни, які послали російський військовий корабель, вже скоро можуть повернутися додому: подробиці

Автор
Тетяна Кармазіна Тетяна Кармазіна
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Ірина Верещук Новина оновлена 23 березня 2022, 23:14
Ірина Верещук

Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний

Українські військовослужбовці з острова Зміїний, які прославилися на весь світ тим, що мужньо протистояли російському кораблю, можуть найближчим часом повернутись додому.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, наших воїнів можуть обміняти на полонених росіян.

"Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей", — заявила Верещук, наголосивши, що росія готова забрати своїх моряків.

"Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", — зауважила міністр.

Крім того, Верещук ставить питання, на кого міняти наших "міських голів, яких окупанти захопили в полон", адже сама Україна цивільних не захоплює. "Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає рф, які подаємо ми", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, що спочатку українські військові з острова Зміїний у Чорному морі вважалися загиблими, проте пізніше з’ясувалося, що вони були взяті в полон російськими окупантами.

Як повідомляв "Телеграф", російські війська, які у четвер, 24 лютого, розпочали вторгнення на територію України, після артилерійського обстрілу захопили острів Зміїний. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, до цього росіяни пропонували прикордонникам скласти зброю, але ті відхилили цю пропозицію.

Теги:
#Острів Зміїний #Ірина Верещук #Зміїний
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