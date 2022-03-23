Українські воїни, які послали російський військовий корабель, вже скоро можуть повернутися додому: подробиці

Україна сподівається найближчим часом повернути полонених українських військових з острова Зміїний

Українські військовослужбовці з острова Зміїний, які прославилися на весь світ тим, що мужньо протистояли російському кораблю, можуть найближчим часом повернутись додому.

Про це в інтерв’ю Суспільному заявила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

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За її словами, наших воїнів можуть обміняти на полонених росіян.

"Тут є моряки, ми до речі врятували 11 моряків і готові їх віддати, для чого вони нам потрібні, нехай лише віддадуть наших людей", — заявила Верещук, наголосивши, що росія готова забрати своїх моряків.

"Але справа у тому, що там не тільки моряки, а, як виявилось, 92 особи, якщо не помиляюсь, яких вони захопили у полон", — зауважила міністр.

Крім того, Верещук ставить питання, на кого міняти наших "міських голів, яких окупанти захопили в полон", адже сама Україна цивільних не захоплює. "Що нам зробити, якщо ви кажете про паритетний обмін? Військовополонені, вони мають свій порядок обміну, є картки, які подає рф, які подаємо ми", — наголосила Верещук.

Нагадаємо, що спочатку українські військові з острова Зміїний у Чорному морі вважалися загиблими, проте пізніше з’ясувалося, що вони були взяті в полон російськими окупантами.

Як повідомляв "Телеграф", російські війська, які у четвер, 24 лютого, розпочали вторгнення на територію України, після артилерійського обстрілу захопили острів Зміїний. За даними радника голови МВС Антона Геращенка, до цього росіяни пропонували прикордонникам скласти зброю, але ті відхилили цю пропозицію.