Британія дасть ЗСУ більше протитанкового та фугасного озброєння: деталі

Британія готує нову партію зброї на потреби ЗСУ

Уряд Великої Британії готує ще один пакет військової допомоги для України, яка вже місяць відбиває вторгнення російських військ.

Про це повідомляє CNN із посиланням на пресреліз Даунінг-стріт.

Повідомляється, що Сполучене Королівство виділить для українських військових ще 6000 гранатометів для запуску протитанкових та фугасних ракет, а також 33 мільйони доларів США.

Крім того, уряд країни збирається витратити 5,5 мільйона доларів США на боротьбу з російською дезінформацією в Україні та на підтримку слідчих Міжнародного кримінального суду, які розслідують російські військові злочини.

"Український народ виявив надзвичайну сміливість і стійкість у захисті своєї батьківщини перед нічим не спровокованим нападом", — повідомив прем’єр Великої британії Борис Джонсон і додав, що російський кривавий диктатор володимир путін "вже зазнає поразки".

Водночас він додав, що його країна не стоятиме осторонь і продовжуватиме надавати допомогу українським захисникам.

"Ми можемо підтримувати полум’я свободи в Україні або ризикуємо погасити його у Європі та світі", — зазначив він.

Як відомо, Британія вже передала Україні близько 4 тисяч гранатометів NLAW, які вже встигли продемонструвати свою ефективність у боротьбі з російськими танками та бронетехнікою.

Як повідомлялося раніше, Європейський союз вирішив подвоїти фінансову допомогу ЗСУ та виділив нашій країні ще 500 мільйонів євро в додаток до 500 мільйонів, які були виділені раніше.