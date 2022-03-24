Українці згадують перший день війни: не могли повірити, що це відбувається з нами

Українці мають чимало планів на майбутнє, які обов'язково здійсняться

Від початку війни з росією Україну відокремлює 29 неповних днів, майже місяць. У четвер, 24 березня, багато українців вирішили згадати, а що саме робили у лютому, напередодні оголошення кривавим диктатором володимиром путіним безглуздої "спецоперації".

"Телеграф" вирішив зробити невелику добірку роздумів у стилі "до-після", щоб продемонструвати, наскільки жителі різних регіонів насправді схожі у своїх переживаннях та ставленні до війни.

Чому росії не виграти війну проти України?

Так, за словами журналіста-розслідувача "Української правди" Михайла Ткача, 24 лютого він приїхав додому, сидів на кухні і розмірковував про те, що війна з Росії просто не може відбутися. Проте подібному не вдалося здійснитись через імперські амбіції путіна, втім, Ткач вважає, що росії залишилося недовго.

Телеведуча Катерина Осадча поділилася у Facebook своїм останнім довоєнним селфом. Також вона розповіла свою історію "знайомства" з війною – коли, як і мільйони інших українців по всій країні, прокинулася від звуків мозкових вибухів.

"Ми провели вечір 23-го у роботі, знімали сюжети "Світського життя", яким не судилося вийти в ефір. Ми святкували прем'єру кіно "Мавка" і планували вихідні, хто до кого в гості, — згадує Осадча. — Зранку дійсно рано встали, але вже не в справах… В черзі на заправці 24-го в кишені знайшла сережки зі зйомок, і від цього вечора мене вже відділяла вічність…"

Пригадує ранок 24 лютого і блогер та автор Руслан Сан-Марино. За його словами, напередодні він все ніяк не міг заснути, адже ніби передчував, що росія може щось утнути.

"Це була ніч із 23 лютого на 24-е, коли орки святкували день створення своєї армії. З досвіду попередніх років добре знав, що щось погане завжди починається на якісь так звані свята вставшей с колєн. Крім того дуже добре пам’ятав, що розстріл Майдану та окупація Криму у 2014-му почалися саме після завершення зимової Олімпіади в Сочі. Наперередоні так само завершилася зимова Олімпіада-2022 в Пекіні. Була надія, що все це блеф та шантаж, але термінова евакуація посольств західних країн та США казали про те, що все серйозно", — пише блогер.

Крім цього він розповів, як саме прокинувся у перший день війни, та як "керував" членами родини, аби точно вберегти кожного. І, звичайно, поділився найпершими "звуками війни", котрі сам зафільмував на камеру.

Про вечір 23 лютого із певною ностальгією згадує журналістка Катерина Данилина-Левочко. Саме тоді вона відвідувала із братом концерт гурту "Бумбокс", підспівуючи улюбленим хітам, та будувала плани на майбутнє. Аж раптом війна перекреслила все — і соліст гурту Андрій Хливнюк опинився у теробороні, а вся Україна — у вогні.

Бізнесмен Роман Пелех вважає, що за останній майже місяць українці дуже змінилися. Навіть у словах "Слава Україні" з'явився новий, додатковий сенс.

Своїми спогадами поділився і народний депутат від "Європейської солідарності" Олександр Гончаренко. Він згадав, що вранці 24 лютого його розбудила дзвінком дружина, яка і повідомила, що по всій країні чутно вибухи, а путін розпочав війну.

"Перші дні не хотілося ні спати, ні їсти. Години летіли в постійній діяльності. Періодично накочувалась втома. Але найбільш важким для мене виявився день наприкінці третього тижня, коли раптово в моїй роботі наступило затишшя. І все те, що я втопив у постійній роботі, полізло в голову", — говорить нардеп.

"Телеграф" також долучається до своєрідного флешмобу та пропонує бажаючим пригадати, як саме пройшли перші кілька днів війни. Для цього можна переглянути наш текстовий онлайн, який ми вели протягом 24-25 лютого, фіксуючи всі найголовніші події.