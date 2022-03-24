На півночі росіяни готують наступ на чотири міста

Російські окупанти продовжують спроби зведення переправ через річку Ірпінь, щоб з цього напряму дістатись Києва

Російські війська, які ведуть війну проти України вже 29-й день, перегруповуються і планують наступ на чотири українські міста. За даними джерела "Телеграф" у Міноборони, це Київ, Коростень, Житомир та Фастів.

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"Угруповання Східного ВО та повітряно-десантних військ здійснюють перегрупування та посилення, а також накопичення логістичних запасів для відновлення наступальних дій в операційному районі. У рамках цих заходів відзначено прибуття нової БТГр зі складу повітряно-десантних військ на станцію Хойники у Гомельській обл. Розглядаються такі варіанти наступу: на Київ, Коростень, Житомир та Фастів ”, — розповіли у Міноборони.

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Також у відомстві розповіли, що російські окупанти продовжують спроби зведення переправ через річку Ірпінь, аби з цього напряму дістатись Києва.

"Водночас, у рамках підготовки наступу на Київ продовжуються заходи щодо наведення понтонно-мостових переправ через річку Ірпінь та об’єднання підрозділів противника, що закріпилися у містах Буча, Ірпінь, Гостомель з основними силами угруповання", — інформують у Міноборони.

Як повідомляв "Телеграф", за даними Генштабу, окупанти різко посилили авіацію над Україною.