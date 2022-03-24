Загроза хімічної атаки на Україну: що таке хімзброя і чим вона небезпечна

Насправді хімічна зброя зовсім не завжди така ефективно і дієва, як вважають путінські військові

Після того, як росія стала поширювати фейки про "біолабораторії в Україні" влада США заявила про можливу підготовку росіянами хімічної атаки на Україну. На їхню думку, це сигнал про підготовку рф до того, щоб самій застосувати хімічну або біологічну зброю, адже це типовий прийом для росії.

Враховуючи той факт, що в Сирії росія застосовувала заборонену хімічну зброю проти мирного населення, не зайвим буде дізнатися про неї детальніше. "Телеграф" підготував матеріал про те, чим небезпечна хімічна зброя і що це взагалі таке.

Що таке хімічна зброя

Отже, згідно з визначенням Організації із заборони хімічної зброї, створеної за підтримки ООН, хімічна зброя — це будь-яка хімічна речовина, спеціально призначена для смертельної поразки або навмисного заподіяння шкоди за рахунок її токсичних властивостей. Боєприпаси, пристрої та інші засоби застосування токсичних хімікатів, спеціально призначені для їх використання як зброя, також підпадають під визначення хімічної зброї.

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Вплив хімічної зброї на людину

За характером фізіологічного впливу на організм людини виділяють шість основних типів отруйних речовин:

ОВ нервово-паралітичної дії , що впливають на нервову систему. Метою застосування ОВ нервово-паралітичного впливу є швидке та масове виведення особового складу з ладу з можливо більшим числом смертельних наслідків. До отруйних речовин цієї групи відносяться зарин, зоман, табун, Новачок і V-гази.

, що впливають на нервову систему. Метою застосування ОВ нервово-паралітичного впливу є швидке та масове виведення особового складу з ладу з можливо більшим числом смертельних наслідків. До отруйних речовин цієї групи відносяться зарин, зоман, табун, Новачок і V-гази. ОВ шкірно-наривної дії , що завдають ураження головним чином через шкірні покриви, а при застосуванні їх у вигляді аерозолів та пари – також і через органи дихання. Основні отруйні речовини – іприт, люїзит.

, що завдають ураження головним чином через шкірні покриви, а при застосуванні їх у вигляді аерозолів та пари – також і через органи дихання. Основні отруйні речовини – іприт, люїзит. ОВ загальноотруйної дії , які, потрапляючи в організм, порушують передачу кисню з крові до тканин. Це одні з найшвидших ОВ. До них відносяться синильна кислота та хлорціан.

, які, потрапляючи в організм, порушують передачу кисню з крові до тканин. Це одні з найшвидших ОВ. До них відносяться синильна кислота та хлорціан. ОВ задушливої дії , що вражають, головним чином, легені. Головні ОВ — фосген та дифосген.

, що вражають, головним чином, легені. Головні ОВ — фосген та дифосген. ОВ психохімічної дії , здатні на деякий час виводити з ладу живу силу супротивника. Ці отруйні речовини, впливаючи на центральну нервову систему, порушують нормальну психічну діяльність людини або викликають такі розлади як тимчасова сліпота, глухота, почуття страху, обмеження рухових функцій. Отруєння цими речовинами у дозах, що спричиняють порушення психіки, не призводить до смерті. ОВ із цієї групи — хінуклідил-3-бензилат (BZ) та діетиламід лізергінової кислоти.

, здатні на деякий час виводити з ладу живу силу супротивника. Ці отруйні речовини, впливаючи на центральну нервову систему, порушують нормальну психічну діяльність людини або викликають такі розлади як тимчасова сліпота, глухота, почуття страху, обмеження рухових функцій. Отруєння цими речовинами у дозах, що спричиняють порушення психіки, не призводить до смерті. ОВ із цієї групи — хінуклідил-3-бензилат (BZ) та діетиламід лізергінової кислоти. ОВ подразнюючої дії, або іританти. Дратівливі речовини відносяться до швидкодіючих. У той же час їхня дія, як правило, короткочасна, оскільки після виходу із зараженої зони ознаки отруєння проходять через 1-10 хв. Смертельна дія від ірритантів можлива лише при вступі до організму доз, що в десятки-сотні разів перевищують мінімально та оптимально діючі дози. До дратівливих ОВ відносять сльозогінні речовини, що викликають рясну сльозотечу, і чхальні, подразнюючі дихальні шляхи.

Хімічна зброя не завжди ефективна

Як розповів колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак в ефірі 24 каналу, хімічна зброя зовсім не завжди така ефективна і дієва, як вважають путінські військові. Насправді, звичайний дощ сильно знижує її ефективність.

"Дощ міг знизити ймовірність поразки цими хімікатами. Вони втрачали свою властивість", — пояснив екс-співробітник СБУ.

Крім того, на дію хімзброї могла вплинути зміна вітру. При зміні його напрямку в першу чергу страждає армія, що застосувала її.

"Було багато таких випадків, тому ця зброя не підтвердила своєї ефективності", – наголосив Іван Ступак.

Зазначимо, що згідно з даними ОЗХВ, до Конвенції про хімічну зброю приєдналися 193 держави. Конвенція забезпечує захист 98% населення світу. За даними організації, за умов перевірки знищено 99% запасів хімічної зброї, оголошеної державами-власниками.

Як повідомляв "Телеграф", 24 березня росіяни скинули фосфорні бомби на Луганщину, загинули діти.