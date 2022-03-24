"Не кажіть такого ніколи": Зеленський дав пораду НАТО

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Північноатлантичного альянсу із проханням надати озброєння для захисту від нападу рф, оприлюднивши деталі українського запиту.

"Більше ніколи, прошу вас, ніколи не кажіть нам, що наша армія не відповідає стандартам НАТО. Ми показали, на що здатні наші стандарти. І як багато ми можемо дати спільну безпеку в Європі та світі", — сказав Зеленський на початку свого виступу. .