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Знищують все живе у радіусі 500 метрів: як працюють смертоносні "вакуумні бомби"

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Ольга Броскова Ольга Броскова
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Російська реактивна система залпового вогню ТОС-1А може стріляти термобаричними ракетами
Російська реактивна система залпового вогню ТОС-1А може стріляти термобаричними ракетами

"Вакуумна бомба" вважається найпотужнішим не ядерним боєприпасом у світі

У Пентагоні заявили про можливість того, що росія може атакувати Україну вакуумними бомбами. Так, у міністерстві оборони США мають інформацію, що російські окупанти вже розпочали підготовку до взяття Харкова в облогу і для цього вони нібито готують пускові установки, здатні переносити термобаричну зброю (йдеться про так звані " вакуумні бомби ", які заборонені до використання Женевської конвенцією) .

Водночас, посол України в США Оксана Маркарова раніше заявила про застосування Росією вакуумної бомби в Україні. Оскільки в Сирії росія також уже застосовувала раніше заборонені "вакуумні бомби" проти мирного населення, не зайвим буде дізнатися про нього докладніше. "Телеграф" підготував матеріал про те, у чому особливість вакуумних бомб і чим вони небезпечні.

Що таке "вакуумні бомби"

"Вакуумна", або термобарична зброя, всмоктує кисень з навколишнього повітря для створення високотемпературного вибуху, що зазвичай викликає вибухову хвилю значно більшої тривалості, ніж звичайна бомба, і здатна знищувати людські тіла. " Вакуумна бомба" вважається найпотужнішим не ядерним боєприпасом у світі. За інформацією посла України в США Оксани Маркарової, такі бомби російські військові вже кинули на Охтирку на Сумщині.

На відміну від іншої вибухової зброї, де для вибуху використовується суміш палива та окислювача, аерозольні бомби складаються з паливного контейнера з двома окремими зарядами вибухової речовини, пише dw.com.

Після того, як бомба потрапляє в ціль, перший заряд паливної речовини розкриває контейнер і горюча суміш дрібно розпорошується у повітрі у вигляді хмари. Воно заповнює собою простір, проникаючи у всі отвори, не закриті герметично. Другий заряд підпалює хмара, створюючи ефект вакууму, а потім утворюється потужна вибухова хвиля. Надвисока температура та ударна хвиля знищують все живе в радіусі до 500 метрів.

Застосування "вакуумних бомб" — це військовий злочин

Застосування "вакуумних бомб" заборонено Женевською конвенцією. Якщо інформацію української сторони про застосування росією "вакуумних бомб" в Україні буде підтверджено міжнародними інстанціями, це кваліфікуватиметься як військовий злочин, і Україна може звинуватити у цьому росію у міжнародному суді.

Термобарична пускова установка, ТГС-1A "Сонцепек", була помічена поблизу Білгорода біля російсько-українського кордону.

Як повідомляв "Телеграф", 24 березня росіяни скинули на Луганщину фосфорні бомби, загинули діти.

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#Росія #Війна #Вакуумні бомби
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