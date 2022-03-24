Смілива українка у Маріуполі розповіла всю правду в обличчя російському пропагандисту (відео)

Жінка ясно дала зрозуміти, хто насправді обстрілював Донбас усі ці роки

Маріуполь, який через місяць після вторгнення російських військ в Україну перетворився на повністю зруйноване місто, продовжує збирати навколо себе російських пропагандистів. "Фейкомети" заради потрібної картинки опитують місцевих жителів, питають, як вони ставляться до нібито воєнних злочинів України. Проте знайшлася хоробра жінка, яка ясно дала зрозуміти, хто на її території ворог.

Відео із коментарем українки опублікував канал donetchanyn.

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"Що відбувається коли російські пропагандони вирішують поспілкуватися не з приплаченими шавками, а з реальними жителями Маріуполя. Велика повага до людей, які не бояться говорити правду сидячи під обстрілами в окупації", — йдеться у повідомленні до ролика.

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Зазначимо, що рашисти почали бомбити Маріуполь на Донеччині з перших днів вторгнення. Про те, як виглядає Маріуполь сьогодні "Телеграф" писав раніше. Також командири "Азова" розповіли, навіщо путін стирає це місто з лиця землі.

Варто додати, що у місті залишилося близько 100 тисяч людей, і загиблих доводиться ховати прямо у дворах.