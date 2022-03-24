"Черга в пекло стала довшою": ЗСУ показали ефектне відео знищення російського танку (відео)

Українці боронять свої землі від загарбників з рф

Збройні сили України 29-ий день поспіль невпинно знищують особовий склад та техніку ворожої армії росії. Новим досягненням бійці українських військ поділилися на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в соцмережі у четвер, 24 березня, показавши кадри, на яких зафіксовано ліквідація чергового танку фашистів з російської федерації.

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"З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь…Черга в пекло стала трохи довшою.", — йдеться в тексті публікації.

Відео від ЗСУ

Раніше "Телеграф" повідомляв, як бойовий склад техніки Збройних сил України поповнився ще одним російським танком, який військовослужбовець путінського армії самостійно пригнав на позиції хлопців та здався у полон за обіцяну винагороду.

Крім цього нова техніка з'явилася й у запорізьких захисників, яким кількома днями раніше вдалося вполювати російський танк Т-90.

Також нагадаємо, що російська армія продовжує зазнавати втрат на українських землях і лише за минулу добу українським складом бійців ЗСУ вдалося збити аж 7 літаків нацистської армії росії. Загалом за місяць протистояння армія загарбників з російської федерації "попрощалася" з 15800 військовими.