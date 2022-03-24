"Черга в пекло стала довшою": ЗСУ показали ефектне відео знищення російського танку (відео)
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Українці боронять свої землі від загарбників з рф
Збройні сили України 29-ий день поспіль невпинно знищують особовий склад та техніку ворожої армії росії. Новим досягненням бійці українських військ поділилися на офіційній сторінці Генерального штабу ЗСУ в соцмережі у четвер, 24 березня, показавши кадри, на яких зафіксовано ліквідація чергового танку фашистів з російської федерації.
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"З рубрики #єТАНЧИК. Свіженьке. Насолоджуйтесь…Черга в пекло стала трохи довшою.", — йдеться в тексті публікації.
Раніше "Телеграф" повідомляв, як бойовий склад техніки Збройних сил України поповнився ще одним російським танком, який військовослужбовець путінського армії самостійно пригнав на позиції хлопців та здався у полон за обіцяну винагороду.
Крім цього нова техніка з'явилася й у запорізьких захисників, яким кількома днями раніше вдалося вполювати російський танк Т-90.
Також нагадаємо, що російська армія продовжує зазнавати втрат на українських землях і лише за минулу добу українським складом бійців ЗСУ вдалося збити аж 7 літаків нацистської армії росії. Загалом за місяць протистояння армія загарбників з російської федерації "попрощалася" з 15800 військовими.
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