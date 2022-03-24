Карма у дії: командири двох пошкоджених суден у Бердянську виявилися зрадниками України

Капітани 2 рангу Володимир Храмченков та Юрій Павлов зрадили Батьківщину у 2014 році

Командири двох пошкоджених десантних кораблів у Бердянську – з числа зрадників України.

Про це повідомляє на своєму каналі офіцер ЗСУ та військовий блогер Анатолій Штефан ("Штірліц").

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Командир ВДК "Саратов" капітан 2 рангу Володимир Храмченков, колишній командир СДК "Кіровоград" українських ВМС, у 2014 році перейшов на бік окупантів. Також капітан 2 рангу Юрій Вікторович Павлов, командир ВДК "Новочеркаськ", раніше був старшим помічником командира ВДК "Костянтин Ольшанський".

Володимир Храмченков

"Звертаємось до цих двох зрадників: у вас залишився єдиний шанс хоч трохи відбілити свою совість, краще затопіть свої кораблі самі, ми вам за це навіть нагороду якусь дамо. В іншому випадку, наблизитесь до українських берегів ще раз, будете годувати наших азовських бичків разом з екіпажем "Орська", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що в порту тимчасово окупованого російськими окупантами Бердянська вранці 24 березня пролунав вибух. Було знищено резервуар із трьома тисячами літрів палива для військової техніки, а пізніше атаковано корабель "Орськ". Інші кораблі кинулися навтьоки з порту Бердянська. На "Саратову пожежу", здетонував БК. На "Новочеркаську" 3 загиблих та 3 поранених.