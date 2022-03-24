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Війна росії з Україною: у ЄС назвали термін, за який все вирішиться

Автор
Анна Дворовенко Анна Дворовенко
Дата публікації
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Автор
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Від початку вторгнення в Україну минув місяць Новина оновлена 24 березня 2022, 15:27
Від початку вторгнення в Україну минув місяць

Російська влада поки не налаштована на серйозні переговори.

З початку російського вторгнення в Україну минув місяць, а у Європейському Союзі вважають, що хід війни вирішиться у найближчі 15 днів.

Як передає Reuters, про це в інтерв'ю іспанському телеканалу TVE заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель.

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За його словами, на цьому етапі російська влада не зацікавлена у переговорах про припинення війни в Україні, адже армія окупантів не досягла жодних поставлених цілей.

Боррель зазначив, що Росія зараз не планує домовлятися з Україною, а має намір лише окупувати українську територію.

"Вона (Росія — ред.) хоче оточити узбережжя до кордону з Молдовою та ізолювати Україну від моря. Вона хоче серйозно вести переговори лише тоді, коли закріпить сильну позицію", — заявив Жозеп Боррель.

Європейський дипломат додав, що ЄС та його союзники й надалі надаватимуть військову допомогу українській армії.

"Це важливо, тому що все вирішиться у найближчі 15 днів. Що увійде в історію — то це здатність українців чинити опір", — зазначив Боррель.

Нагадаємо, що 22 березня Європейський союз затвердив угоду з Україною щодо передачі Києву секретної інформації, зокрема супутникових знімків.

Також ми писали, що Євросоюз подвоїв суму військової допомоги для України — наша країна отримає від ЄС на 500 мільйонів євро більше, ніж передбачалося.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що у Брюсселі офіційно розпочали процес розгляду заявки української держави на членство в Європейському союзі та займаються посиленням зв'язків з Україною.

Теги:
#Україна #Росія #Європейський Союз #Війна #Жозеп Боррель
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