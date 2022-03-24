"Пацанов дуже багато вбило, по 19-20 років": нове перехоплення розмови окупантів

Загарбники розповідають рідним про колосальні втрати.

На тлі повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти деморалізовані й бояться воювати.

Відповідну розмову загарбника у четвер, 24 березня, перехопила та опублікувала на своєму telegram-каналі Служба безпеки України.

Ось як про це розповідають окупанти, які намагаються брати в облогу Київ: "Ти в окопі, і осколки ось летять. Осколками наших пацанів дуже багатьох убило. Пацани молоді по 19-20 років. У день сплю 6 годин. Страшно!" – каже окупант у телефонній розмові, яку вдалося перехопити СБУ.

Загальну обстановку характеризують коротко: "Втрат дуже багато: техніку підривають, пацани гинуть. Так щодня".

Втрати та каліцтва рашистів деморалізують необстріляних "воїнів": "Позавчора в наступ їздили: БМП втратили, 80-ку, і людей дуже багато. Тепер в обороні стоїмо. В окопи просто закопуємось і стоїмо".

"Що ж, ординці, ваш час добігає кінця. Україна обов’язково переможе!" — зазначили в СБУ.

Раніше повідомлялося, що російський генерал принижував і ображав підлеглих. Цю розмову перехопили спеціалісти Головного управління розвідки Міноборони України.