"Голі, босі окупанти": Арестович прозвітував про ситуацію на фронті

Російська армія сконцентрувала всі свої сили на чотири міста, однак і там суттєвих просувань немає.

Вже місяць минув з моменту, як російські окупанти пішли війною на Україну. Їм так і не вдалося досягнути поставлених цілей — за 3 доби взяти Київ, наприклад, а станом на зараз фронт прктично завмер.

Про це у четвер, 24 березня, у вечірньому зведенні розповів радник голови Офісу президента Олексій Арестович.

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За його словами, у російських окупантів не вистачає ресурсів для наступу.

"Наразі фронт практично завмер. Противник за багатьма напрямами немає ресурсів у тому, щоб продовжувати наступ. Він має проблеми з матеріальним постачанням – паливом, боєприпасами, іншими видами матеріального забезпечення. Голі, босі окупанти", — повідомив Арестович.

Наразі основні зусилля ворога сконцентровані у таких напрямках — Ізюм, Мар'їнка, Маріуполь і частково Херсон, де ворог фактично почав оборонятися, а не наступати.

Значно суттєвішими стають і втрати російської армії — за сьогодні, за даними радника ОП, було знищено передовий командний пункт 49-ї російської армії на Півдні та великий десантний корабель, що перевозив орієнтовно 400 морських піхотинців, 20 танків та 45 БТРів – він вибухнув у порту Бердянська. Другий був ушкоджений.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що російські окупанти за місяць війни з українською армією зазнали нищівних втрат — лише за минулу добу український склад бійців ЗСУ знищив аж 7 російських літаків. Загалом за місяць протистояння російські загарбники втратили 15 800 солдатів та офіцерів.