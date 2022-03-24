Вимагали зброю в обмін на синів: на Харківщині окупанти почали викрадати дітей

В Україні фіксують перші випадки викрадення малечі окупантами з рф

У Харківській області, частина якої тимчасово перебуває під натиском військ російської федерації, загарбники схиляють колаборантів до викрадення дітей, аби в подальшому тероризувати місцевих жителів.

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Відповідні відомості у четвер, 24 березня, оприлюднив пресцентр Державної прикордонної служби України.

Згідно із даними, які вдалося встановити бійцям оперативних підрозділів, кілька осіб, що погодилися співпрацювати із загарбниками, під натиском окупантів викрали двох дітей у жителя одного з міст Харківщини. Таким чином росіяни вирішили тероризувати чоловіка, аби той віддав зброю, зібрану на місцях бойових дій.

"Господаря дому експропріатори не знайшли, тому за узгодженням з російськими офіцерами, забрали двох його неповнолітніх синів. Їх батько саме виїхав в інший населений пункт за гуманітарною допомогою, щоб прогодувати піврічного онука.", — йдеться в тексті публікації.

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Також зазначається, що поплічники орків шантажували чоловіка під час телефонної розмови та обіцяли віддати дітей в обмін на дві одиниці зброї. Натомість батько повідомив рашистам, що насправді він знайшов лише один автомат і готовий віддати його в обмін на малечу, проте окупанти заявили, що за один калаш готові віддати лише одного сина, або "доведеться домовлятися".

"Цей приклад – черговий доказ, що росія зневажає правила ведення війни та грубо порушує норми Міжнародного права, а злочини, які вчиняє російська федерація, співмірні зі злочинами Гітлера", — наголосили Держприкордонслужбі.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що через систематичне бомбардування російською армією цивільної інфраструктури українських міст, зокрема житлових кварталів, садків, шкіл і лікарень, в Україні загинуло більше сотні дітей.